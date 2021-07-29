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    Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlu

    Alışverişten dönen anne ve 3 yaşındaki oğlu, kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 15:10
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    Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlu

    İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Fatih Mahallesi Urfalılar Caddesi'nde seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen anne ve oğluna çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve çocuk hareket halindeki kamyonun altında kaldı.

    ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

    Çevredekilerin ikazıyla duran kamyonun altından çıkartılan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlu #1

    SÜRÜCÜYE GÖZALTI

    Araç sürücüsü ifade vermek üzere polis merkezine götürülürken, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlunun inanılmaz kurtuluşu

    Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlu #2

    Esenyurt’ta çöp kamyonu altında kalan anne ve oğlu #3

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