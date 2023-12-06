İHA

İstanbul'da Esenyurt ilçesi Aşık Veysel Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen dalgın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip park halde duran araba, motor ve aydınlatma direğine çarptı.

Yaşanan kaza sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Saniye saniye kameralara yansıdı

Ortalık savaş alanına dönerken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Araçlarda sadece maddi hasar var"

Aracı hasar gören kamyonetin sahibi Mansur Zorlu şu ifadeleri kullandı:

Ben burada esnafım, biz sese çıktık. Geldiğimizde bir araç park halinde bulunan araçlara çarpmış. Arkadaş herhalde dalgındı. Kazada herhangi bir yaralanma da olmadı, araçlarda sadece maddi hasar var.