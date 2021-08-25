Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp kaçtı

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a çarparak ağır yaralanmasına sebep olan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'ndeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırımdaki Nuran Karacan'a çarptı.

Nuran Karacan aracın önünde sürüklenirken, panikleyen sürücü olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 44 yaşındaki Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarptı

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI: GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı 18 yaşındaki yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi. Barış E.'nin adresini tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"DURAĞA DALIP KADINA ÇARPTI"

Kazayı gören Mehmet Zeki Erbey, "Adam herhalde sert geliyordu, virajı alamadı. Direkt durağa daldı. Durakta iki kişi vardı, biri kaçtı ama biri kaçamadı. Kadına çarptı ondan sonra şok geçirdi. Durmadı zaten, basıp gitti." dedi.