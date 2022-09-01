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    Esenyurt'ta eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

    Çocuklarını görmeye gelen eski eşini satırla tehdit eden kasap, gözaltına alındı. Emniyette ifadesine başvurulan kasap hakkında 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.
    • 01.09.2022 - 09:00
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    Esenyurt'ta eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

    4 yıl önce eşinden boşanan Y.T., geçen hafta arkadaşıyla beraber çocuklarını görmek için eski kocasının çalıştığı İstanbul’un Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki kasap dükkanına geldi.

    Ayda iki kez görüş hakkı olan kadın, eski eşine “Çocuklarımı görmek istiyorum” dedi.

    Elinde satırla tehditler savurdu

    Bunun üzerine tartışma başladı.

    Elindeki satırla Y.T.'nin üzerine yürüyen C.A, tehdit ve küfürler savurmaya başlarken, kadının yanında bulunan arkadaşını da tehdit etti.

    Esenyurt'ta kasap kocadan eski eşe satırlı tehdit VİDEO

    Çocuklarını göremeden gitti

    Elinde satırla üzerine yürüdüğü 2 kadını dükkandan çıkaran kasap, tehdit ve küfürlerine devam etti.

    Çocuklarını göremeyen Y.T. dükkandan ayrıldı.

    Esenyurt ta eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı #1

    Gözaltına alındı

    Olayın medyada yer alması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, eski eşini satırla tehdit eden C.A.'yı gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre C.A.'ya 'tehdit' suçundan adli işlem başlatıldı.

    Esenyurt ta eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı #2

    Esenyurt ta eski eşini satırla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı #3


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