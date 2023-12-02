Esenyurt'ta farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı kamerada İstanbul Esenyurt'ta farklı iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıs, polis ekiplerince yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İHA

22 ve 29 Kasım tarihlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olayları, vatandaşların yapmış olduğu ihbarlar üzerine gündeme geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen bilgilere göre, Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir kafeye saat 05.30'da giren bir şahsın, camı aralayarak içeri girdiği ve kasadan 750 TL nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Ayrıca, Sultaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir telefon dükkanında iş yerinin açık olduğu saatlerde, bir şahsın içeri girip raflarda bulunan cep telefonunu montunun içine gizleyerek çaldığı belirlendi.

20 farklı suçtan kaydı olan zanlı yakalandı

Kimlik bilgilerine ulaşılan F.Ç. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs üzerine yapılan sorgulamada daha önceden 20 adet farklı suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)