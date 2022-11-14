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    Esenyurt'ta genç kıza çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    Metrobüsten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpan alkollü sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 14.11.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 17:45
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    Esenyurt'ta genç kıza çarpan alkollü sürücü tutuklandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki metrobüs çıkışında dehşet bir olay yaşandı.

    Geçen salı akşamı metrobüsten inerek evine dönenen Aleyna Nur Gökçe'ye, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü çarpmıştı.

    Yol kenarına savrularak kanlar içerisinde kalan yaralı genç kıza, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk yardımı yaptı.

    Ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

    Olay sonrasında inceleme yapan ekipler, sürücünün alkollü olduğunu tespit etti.

    Sürücünün serbest bırakılmasına tepki geldi

    Genç kızın yakınları, alkollü olmasına, 5 ay önce yine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulmasına rağmen 35 yaşındaki Sezer H.'nin adli kontrolle serbest kalması kararına tepki gösterdi.

    Genç kızın annesi Döndü Çalboğazlı ile ağabeyi Hakan Gökçe, yaptıkları açıklamalarla tepkilerini dile getirdi.

    Esenyurt'ta arabanın çarptığı genç kız yoğun bakımda VİDEO

    Avukat itiraz etti

    Ailenin avukatı Osman Yeşil, bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şüphelinin tutuksuz yargılanma kararına itiraz etti.

    Savcılığa yapılan başvuru ardından Sulh Ceza Hakimliği, 5 ay önce alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesi alınan Seher H. için tutuklama kararı verdi.

    Avukat Yeşil, ilk kararın hukuka aykırı olduğunu, hazırladıkları itiraz dosyasının kabul edildiğini, polisin şüpheliyi kısa sürede yakalamasını beklediklerini söyledi.

    "Tutuklama kararı ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı"

    DHA'nın haberine göre, Avukat Osman Yeşil, "Müvekkilim halen yoğun bakımda. Tutuklama kararı, ailenin biraz olsun rahatlamasını sağladı. Yakalandıktan sonra da en ağır cezayı alması için çaba harcayacağız." dedi.

    Esenyurt ta genç kıza çarpan alkollü sürücü tutuklandı #1

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