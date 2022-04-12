Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı

Boş İETT otobüsü, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yaptığı sırada kontrolden çıktı. Şoför kazayı yaralanmadan atlattı.

İstanbul TEM Avcılar gişelerinden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

Can kaybı ya da yaralanma olmadı

Sürücünün yara almadığı öğrenilirken, otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle bir gişe kapandı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.