Petrol
100.38
1.93%
Euro
15.95
-0.11%
Dolar
14.68
0.11%
Altın
921.32
0.02%
Borsa
2433
-0.64%
Bitcoin
596.473
-4.72%
BTXN Coin
32.08
2.03%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı

    Boş İETT otobüsü, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yaptığı sırada kontrolden çıktı. Şoför kazayı yaralanmadan atlattı.
    • 12.04.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı

    İstanbul TEM Avcılar gişelerinden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

    Can kaybı ya da yaralanma olmadı

    Sürücünün yara almadığı öğrenilirken, otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.

    DHA'nın haberine göre; kaza nedeniyle bir gişe kapandı ve bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı #1

    Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı #2

    Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı #3

    Esenyurt’ta İETT otobüsü beton bariyere saplandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda kızlarımızdan tarihi başarı
    İç Haber

    Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı’nda kızlarımızdan tarihi başarı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Berkan - Taylan ikilisi bu sezon sıfır çekti
    Futbol

    Berkan - Taylan ikilisi bu sezon sıfır çekti

    Görüş Bildir