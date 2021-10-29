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    Esenyurt'ta İETT şoförüyle kamyonet sürücüsü arasında yol verme kavgası

    Kamyonet sürücüsüyle İETT şoförü arasında çıkan yol verme tartışması, tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar, kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 10:15
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    Esenyurt'ta İETT şoförüyle kamyonet sürücüsü arasında yol verme kavgası

    Dün öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Kıraç Yeni Mahalle’de trafikte seyir halinde bulunan bir kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

    İlerleyen dakikalarda araçlarından inen sürücüler, yol ortasında tartışmalarına devam etti.

    Çevredeki vatandaşlar şoförleri ayırmaya çalışırken ikili arasındaki tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.

    İETT ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE KAMYONET SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDILAR

    Bazı vatandaşlarında İETT şoförü ile birlikte kamyonet sürücüsüne saldırdığı olay, yine çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Esenyurt'ta İETT şoförüyle kamyonet sürücüsü arasında yol verme kavgası ViDEO

    Esenyurt ta İETT şoförüyle kamyonet sürücüsü arasında yol verme kavgası #1

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