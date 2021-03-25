Esenyurt'ta iki sürücü birbirine girdi

Yol ortasında yolcu alan taksi sürücüsüyle, arkasından gelip kendisine tepki gösteren başka bir sürücü arasında kavga çıktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi’nde yolcu almak için yol ortasında duran taksiciye sinirlenen bir başka sürücü, sinirlenerek küfürler etmeye başladı.

Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İkili arasındaki kavgaya çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların araya girmesine rağmen sakinleşmeyen sürücülerden bir tanesi, aracından tornavida alıp taksi sürücünü tehdit etti.

Taksicinin karşılık vermesi üzerine sinirlerine hakim olamayan sürücü bir anda yanındaki vatandaşların omuzundan destek alarak tekme attı. Bunun üzerine taksici de sürücüye doğru tekme savurdu. Taraflar vatandaşların uzun uğraşları sonucunda ayrılarak araçlarına binip bölgeden ayrıldı.

Esenyurt'ta trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga

"TAKSİ DURUNCA ARKADAKİ KORNAYA BASIP KÜFRETTİ"

Kavga anını anlatan Ahmet Kaya isimli vatandaş, “Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi. Ondan sonra kavgayı ayırdılar adam arabadan bıçak mı tornavida mı ne aldı geldi. Ondan sonra yine ayırdılar. Şikayetçi falan olmadılar peş peşe ayrıldılar buradan.” dedi.