DHA

İstanbul’da bir sürücü, otomobiliyle Beylikdüzü yönüne ilerliyordu.

Aynı yönde seyreden motosikletli kurye, çok geçmeden o sürücüyle yol verme konusunda anlaşamadı.

Kadın sürücü, otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için durmak zorunda kaldı.

Kaza yapma korkusuyla saldırdı

Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına gitti.

Kadın sürücü, motosikletliye neredeyse kaza yapmasına neden olacağını söyleyerek tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüsü de, hatalı olduğunu söyledi ve onu sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak kadın sürücünün sakinleşmeye niyeti yoktu.

Esenyurt'ta kadın sürücü ile kuryenin kavgası kamerada
Kuryeyi döven kadın sürücü

Tekmeledi, kaskına vurdu

Çılgına dönen kadın, kuryeye tekmeler savurdu, kaskına vurdu.

Bu anları kayda alan bir başka sürücü ise 'Yolu kapatıyorsunuz' diyerek uyarılarda bulundu.

Kadın, bu uyarıyı da dikkate almadı, bağırmaya devam etti.

Trafikteki gerginlik, kadının aracına binip yoluna gitmesiyle son buldu.