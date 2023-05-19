Esenyurt'ta kadın sürücü ile kuryenin kavgası kamerada Yol verme tartışmasına düşen kadın sürücü ile kurye, birbirine girdi. Sinirlerine hakim olamayan kadın, kuryeye tekmeler savurdu.

DHA

İstanbul’da bir kadın sürücü, otomobiliyle Beylikdüzü yönüne ilerliyordu.

Aynı yönde seyreden motosikletli kurye, çok geçmeden o sürücüyle yol verme konusunda anlaşamadı.

Kadın sürücü, otomobilinin önüne bir anda geçen motosikletliye çarpmamak için durmak zorunda kaldı.

Kaza yapma korkusuyla saldırdı

Sürücünün durduğunu gören motosikletli de yanına gitti.

Kadın sürücü, motosikletliye neredeyse kaza yapmasına neden olacağını söyleyerek tepki gösterdi.

Motosiklet sürücüsü de, hatalı olduğunu söyledi ve onu sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak kadın sürücünün sakinleşmeye niyeti yoktu.

Tekmeledi, kaskına vurdu

Çılgına dönen kadın, kuryeye tekmeler savurdu, kaskına vurdu.

Bu anları kayda alan bir başka sürücü ise 'Yolu kapatıyorsunuz' diyerek uyarılarda bulundu.

Kadın, bu uyarıyı da dikkate almadı, bağırmaya devam etti.

Trafikteki gerginlik, kadının aracına binip yoluna gitmesiyle son buldu.