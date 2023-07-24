Esenyurt’ta kadına sokak ortasında şiddet uygulayan saldırgan tutuklandı Bir kadını döverek bayıltan, daha sonra da arabaya taşıyan saldırgan tutuklandı. Saldırganın 11 suç kaydı çıkarken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olaya müdahil oldu…

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AA

Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu…

Sabahın erken saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde kayda alınan görüntüler dehşete düşürdü.

Gözü dönmüş bir saldırgan, D.S. isimli kadınla tartıştı.

Küfürler, tehditler havada uçuştu...

Şeyhmus Dağ adlı saldırgan, kadını sokak ortasında döverek bayılttı.

Bayılan kadını park halindeki minibüse yerde sürükleyerek götüren saldırgan, kendisine tepki gösterenlere de hem küfretti hem de tehditler yağdırdı.

"Polisi arıyorum" deyince, daha da coştu

Görüntüde olayı kayda alan bir kadının “Polisi arıyorum”, dediği, hemen yanında bulunan adamın da “Ne yapıyorsunuz?” diyerek tepki gösterdiği, saldırganın ise “Çıkarsam senin a… a… s…” küfrüyle karşılık verdiği anlar yer aldı.

“Yarın sabah sizin için geleceğim”

Şeyhmus Dağ’ın “Yarın sabah sizin için geleceğim” tehdidinin ardından minibüse bindirdiği kadın ile birlikte sokaktan uzaklaştığı görüldü.

Aynı minibüste başkalarının da olduğu gözlenirken, görüntüler sosyal medyayı salladı.

Birçok kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu.

11 suçtan kaydı çıktı

Bunun üzerine saldırgan gün içerisinde yakalandı.

Şeyhmus Dağ'ın, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklandı

Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli E.İ. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili devreye girdi.