Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde karın tadını kaçırdılar...

Eğlencenin dozunu kaçıran gençler yoldan geçen arabalara kar topu attı.

MİNİBÜSÜN CAMI KIRILDI

Yoldan geçen bir minibüsü kar topu yağmuruna tutan gençler minibüsün camını kırdı.

KAVGA ÇIKTI

Ardından başka bir noktada bir servis aracına kar topu atan bir düzine genç, servis şoförünün tepki göstermesi üzerine önce arabayı tekmeledi ardından kavga çıktı.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ŞOFÖRLE KAVGA ETTİLER

Görüntülerde, seyir halindeki arabalara kar topu atan gençlerin bir minibüsün camını kırdığı, diğer bir noktada ise kar topu attıkları servis şoförüyle kavga ettikleri anlar görüldü.

Çıkan kavga çevredeki vatandaşların tarafları ayırmasıyla son buldu.