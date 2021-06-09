Esenyurt'ta kardeşini döven kişiyi vurdu

Cezaevinden yeni çıkan Ercan Yaman, kardeşini darbettiğini iddia eden 19 yaşındaki genci restoranda yemek yerken bacağından silahla yaraladı.

İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti suçu nedeniyle 10 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ercan Yaman, kardeşini darbeden Yasin Çelik'in (19) bir restoranda yemek yediğini öğrendi.

RESTORANI BASIP SİLAHLA VURDU

Esenyurt ilçesine bağlı Osman Gazi Caddesi üzerindeki restorana giden Yaman, selam verdiği Çelik'e belinden çıkardığı tabanca ile bir el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi Çelik'in bacaklarına isabet etti. Saldırgan olay yerinden taksi ile kaçtı. Çelik'in yaralandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri kayıplara karışan Yaman'ı yakalamak için çalışma başlattı.

"SELAM VERİR GİBİ YAPTI, BACAĞINA SIKTI"

Olay anını anlatan restoran çalışanı, “Çocuk burada oturuyordu. Biri yandan geldi ateş etti, gitti. Ateş eden kişi de 18-19 yaşlarındaydı ama yüzünü göremedim. Daha önceden birbirlerini tanıyorlar mı bilmiyorum" dedi.

Saldırganın selam verir gibi yapıp Çelik'e ateş ettiğini gören bir vatandaş, "Bizim arkadaş burada oturuyordu. Daha önceden atışmışlardı. 'Senin bacağına sıkacağım' demişti. Burada selam verir gibi yaptı, bacağına sıktı. Daha sonra da taksiye binip, gitti" dedi.