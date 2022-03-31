Esenyurt'ta karısını boğarak öldüren adama müebbet hapis talebi

Eşi Melike Can’ı boğarak öldüren Sebahattin Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Sebahattin Can’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan çift, kıskançık yüzünden tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine kıskançlık krizine giren 36 yaşındaki itfaiye eri Sebahattin Can, tartıştığı 28 yaşındaki eşi Melike Can'ı çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü.

İşlediği cinayeti annesini arayarak haber veren cani eş, ardından sitenin bahçesine inerek etraftakilere "Eşimi öldürdüm polisi arayın." diye bağırdı.

Esenyurt'ta itfaiye eri karısını öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit edilirken, gözü dönmüş zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Eşi Melike Can’ı boğarak öldüren Sebahattin Can hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can’in resmi nikahlı evli oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtildi.

"BU ADAM BENİ TEHDİT EDİYOR ÖLDÜRECEK" DEDİ

Maktul Melike Can’ın arkadaşı olan Fatma isimli vatandaş ise soruşturma çerçevesinde alınan beyanında, "3 hafta kadar önce dışarda birlikte dolaşırken, sanık Melike’yi arayarak hakaret etti. Melike 'bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek' dedi." şeklinde konuştu.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Sanık Sebahattin ise ifadesinde olay günü maktül ile tartıştıklarını ve ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

İddianamede, sanık Sebahattin Can’ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.