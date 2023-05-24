Esenyurt'ta kavga ettiği otopark görevlisini ezerek öldürdüğü anlar Esenyurt'ta otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması cinayetle sonuçlandı.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, Azerbaycan uyruklu Tural M., otopark ücreti nedeniyle otopark görevlisi İbrahim G. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından otomobiline binen Tural M., otomobiliyle İbrahim G.'ye çarparak önündeki otomobile sıkıştırdı.

Olayın ardından, çevrede bulunanlar Tural M.'ye saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tural M. ise gözaltına alındı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan İbrahim G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tural M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dayaktan kaçarken ezdi

Dehşete ilişkin yeni görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde dayak yiyen Tural B.'nin, aracına binerek kavga ettiği kişilerin üzerine sürdüğü görülüyor.

Bu sırada kaçmaya çalışırken düşen İbrahim G., Tural B.'nin üzerine sürdüğü aracın altında kalıyor.