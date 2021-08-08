Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada

Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada

Ters şeritten giren bir araç başka bir araç ile çarpışınca, sürücüler arasında kavga çıktı. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.