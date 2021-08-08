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    Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada

    Ters şeritten giren bir araç başka bir araç ile çarpışınca, sürücüler arasında kavga çıktı. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 08.08.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 11:30
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    Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde ters şeritten gelen bir araç, başka bir araçla çarpıştı.

    Kaza sonrası sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.

    Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Trafiğe aldırmadan birbirine saldıran şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Sürücülerin birbirine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası VİDEO

    KAZA TUTANAĞI TUTULDU

    Kavganın ardından sürücüler bir şey olmamış gibi kaza tutanağı doldurup olay yerinden ayrıldı.

    Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada #1

    Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada #2

    Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada #3

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