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- Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada
Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası kamerada
Ters şeritten giren bir araç başka bir araç ile çarpışınca, sürücüler arasında kavga çıktı. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 08.08.2021 - 10:42
- Güncelleme : 08.08.2021 - 11:30
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde ters şeritten gelen bir araç, başka bir araçla çarpıştı.
Kaza sonrası sürücüler araçlarından inerek tartışmaya başladı.
Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Trafiğe aldırmadan birbirine saldıran şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından ayrıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Sürücülerin birbirine saldırdığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt’ta kaza yapan sürücülerin kavgası VİDEO
KAZA TUTANAĞI TUTULDU
Kavganın ardından sürücüler bir şey olmamış gibi kaza tutanağı doldurup olay yerinden ayrıldı.