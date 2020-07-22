Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kamerada

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Devriye görevi yürüten zabıta ekiplerine, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı araç çaptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gece devriyesinden dönen İstanbul Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 06.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde U dönüşü yapmak istedi.

Ekip aracına, U dönüşü yaptıkları esnada plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Facianın eşiğinden dönüldüğü o kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu ViDEO