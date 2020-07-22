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- Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kamerada
Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kamerada
Devriye görevi yürüten zabıta ekiplerine, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı araç çaptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
- İHA
- 22.07.2020 - 17:33
Gece devriyesinden dönen İstanbul Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saat 06.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde U dönüşü yapmak istedi.
Ekip aracına, U dönüşü yaptıkları esnada plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Facianın eşiğinden dönüldüğü o kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.