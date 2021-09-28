Evde başlayan tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya döndü. Sinir krizi geçiren adam, çocuğunun gözü önünde eşini boğdu.

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan çift, kıskançık yüzünden tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine kıskançlık krizine giren 36 yaşındaki itfaiye eri Sebahattin Can, tartıştığı 28 yaşındaki eşi Melike Can'ı çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü.

İşlediği cinayeti annesini arayarak haber veren cani eş, ardından sitenin bahçesine inerek etraftakilere “Eşimi öldürdüm polisi arayın.” diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiğini tespit edilirken, gözü dönmüş zanlı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Esenyurt'ta kıskançlık krizine giren şahıs karısını öldürdü VİDEO









"BİR AY ÖNCE TARTIŞMALARINI DUYDUM"

Olay hakkında konuşan mahalleli, "Sokaktaki hayvanları beslemek için dışarı çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi. Döndüm baktım daireye doğru başka bir ses gelmedi. Ben ilk önce kadının çocuğunu düşürdüğünü sandım. Tabii farklı bir durum görmeyince ben evime çıktım. Benden sonra ise adam evinden dışarıya çıkarak ‘polis çağırın, karımı öldürdüm’ diye etrafa bağırmış. Kendilerini çok tanımadığımdan ötürü olaylarına sık şahit olmadım, sadece bir ay önce bir tartışmalarını duydum. Eşini öldüren adam cama çıkmıştı. Sanırım alkollü bir şekilde küfrediyordu. Bağıra bağıra ‘benim gibi bir adamı katil edeceksiniz’, ‘elimi bir gün kana bulayacaksınız’ diyordu. Bu olayı duyunca adamın o konuşmaları aklıma geldi. Bu olay olduktan sonra da polis ekipleri gelip adamı ve çocuğunu alıp karakola götürdü." dedi.