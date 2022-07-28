Kızının yaşadıkları mahalleden sevgilisi oluğunu öğrenen baba, ortalığı ayağa kaldırdı. Sinirli şahıs, sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döverken o anlar kayıt altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinirlendi.

Bunun üzerine sinir krizi geçiren adam, ortalığı birbirine kattı.

Kızın sevgilisini dövdü

Baba, sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat dövdü.

Çevredekiler olaya müdahale etti

İHA'nın haberine göre; genci döven şahsı, çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Esenyurt'ta kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinir krizi geçirdi VİDEO



Farklı kişiler de kavgaya dahil oldu

Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.



