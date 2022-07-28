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    Esenyurt'ta kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinir krizi geçirdi

    Kızının yaşadıkları mahalleden sevgilisi oluğunu öğrenen baba, ortalığı ayağa kaldırdı. Sinirli şahıs, sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döverken o anlar kayıt altına alındı.
    • 28.07.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:09
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    Esenyurt'ta kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinir krizi geçirdi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinirlendi.

    Bunun üzerine sinir krizi geçiren adam, ortalığı birbirine kattı.

    Kızın sevgilisini dövdü

    Baba, sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat dövdü.

    Çevredekiler olaya müdahale etti

    İHA'nın haberine göre; genci döven şahsı, çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

    Esenyurt'ta kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinir krizi geçirdi VİDEO

    Farklı kişiler de kavgaya dahil oldu

    Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Esenyurt ta kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinir krizi geçirdi #1

    Esenyurt ta kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba, sinir krizi geçirdi #2


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