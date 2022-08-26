Petrol
100.75
1.42%
Euro
18.2007
0.36%
Dolar
18.177
0.08%
Altın
1.022
-0.49%
Borsa
316
0.75%
Bitcoin
392.148
-1.08%
BTXN Coin
4.57
-7.30%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Esenyurt'ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı

    Küfür nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma, giderek kalabalıklaştı. Silah ve sopaların çıktığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 26.08.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı

    İstanbul Esenyurt'ta komşular arası kaos yaşandı.

    Örnek Mahallesi üzerinde başlayan olayda, küfretme nedeni ile başlayan kavga alevlenerek büyüdü.

    Kavgada silahlar çekildi

    Nabıların yükseldiği olay silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi kavganın yaşandığı yere gelirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastane önüne akraba akını

    Yaralı şahısların akrabaları hastane önünde kalabalık oluştururken, tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi.

    Esenyurt'ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı ViDEO

    Esenyurt ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı #1

    Esenyurt ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı #2

    Esenyurt ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı #3

    Esenyurt ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da nehre giren çocuğun cansız bedeni bulundu

    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu
    3. Sayfa

    Adana’da tartışırken kendisini sakinleştirmek isteyen eşine vurdu

    Görüş Bildir