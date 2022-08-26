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- Esenyurt'ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı
Esenyurt'ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı
Küfür nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma, giderek kalabalıklaştı. Silah ve sopaların çıktığı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
- 26.08.2022 - 12:05
- Güncelleme : 26.08.2022 - 12:29
İstanbul Esenyurt'ta komşular arası kaos yaşandı.
Örnek Mahallesi üzerinde başlayan olayda, küfretme nedeni ile başlayan kavga alevlenerek büyüdü.
Kavgada silahlar çekildi
Nabıların yükseldiği olay silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi kavganın yaşandığı yere gelirken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastane önüne akraba akını
Yaralı şahısların akrabaları hastane önünde kalabalık oluştururken, tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri olay yerine sevk edildi.
Esenyurt'ta komşular arası silahlı kavga: 2 yaralı ViDEO