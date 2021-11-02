Esenyurt'ta köpeği döven Ürdünlüye ceza

Sokak ortasında bir köpeği döverken görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 19 yaşındaki Ürdünlüye bin 500 lira para cezası kesildi. Şüphelinin polislere “Köpeğime eğitim veriyordum” dediği öğrenildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Gökever Mahallesi'nde bulunan site önünde bir kişinin sokak ortasında köpeğini döverken görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması hayvanseverleri harekete geçirmişti.

Yapılan şikayetin ardından polis, kısa süre içinde Ürdün uyruklu Safa Hasan H.A.H.'ye (42) ulaştı.

OĞLU YAPTI

Türkçe bilmeyen kişiyle tercüman aracılığı ile yapılan konuşmada görüntülerdeki köpeğin kendisine ait olduğunu olayın oğlu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunun üzerine polis görüntülerdeki 19 yaşındaki Wade A.H.M.'ye ulaştı.

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‘EĞİTİM VERİYORDUM’ DEDİ

Şüpheli köpeğine eğitim verdiğini, bu nedenle hayvanı dövdüğünü polislere anlattı. Bu ifadenin ardından Wade A.H.M.'ye bin 500 lira para cezası kesildi.

Köpek ise muhafaza altına alınarak Esenyurt Belediyesi Barınağına teslim edildi.