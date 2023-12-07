İHA
İstanbul'da yeni bir kadına şiddet olayı gündem oldu.
Korkunç olay bu kez Esenyurt'ta yaşandı.
Tekme tokat dövdü
Kimliği belirsiz şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darbetmeye başladı.
Çocuklar ağlamaya başladı
Kadının çocuklarının bağırarak ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yerdeki kadını tekme ve tokat atarak dövdü.
Olay sonrası şahıs, kadın ve çocuklarla birlikte bir taksiye binip uzaklaştı.
Yaşanan darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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