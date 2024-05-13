İstanbul'un Esenyurt ilçesi yine hareketli anlara sahne oldu.
Mehterçeşme Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde 4 katlı binanın çatısında onarım çalışması vardı.
Vincin çatıya malzeme taşıdığı esnada yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yer altı elektrik kablo hattında patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle vinç operatörü yaralanırken yerden fırlayan toprak ve kaya parçaları etrafa saçıldı.
1 kişi yaralandı
Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vinç operatörü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri ise olay ilgili çalışma başlattı. Şans eseri patlamanın meydana geldiği noktada yaya olmaması büyük bir facianın önüne geçerken iş yerlerinin ve binaların elektrik panosunda hasar oluştu.
Öte yandan fırlayan kaya parçaları, caddenin karşısındaki bir iş yerinin tentesine zarar verdi. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Ev ve iş yerlerinde zarar meydana geldi
Patlamanın olduğu noktaya yakın bir yerde esnaflık yapan Mehmet Gürbüz, "İş yerinin kapısının önünde duruyordum, müşteriye bakarken bomba gibi bir etki yarattı. İki defa patlama meydana geldi. Yer altından kaynaklı alevler çıktı. Vatandaşlar paniğe kapıldı. Sadece kamyon şoförü yaralandı, acil ambulansla hemen hastaneye sevk ettiler. Evlerde, iş yerlerinde zararlar var." ifadelerine yer verdi.
"Panolarımız patladı"
Olayın meydana geldiği sokakta yaşayan Ali Han ise "Binalarımızın elektrikleri gitti, panolarımız patladı, elektrik saatlerimiz yandı. Caddenin sol tarafı bütün saatler, panolar yandı. Bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." dediHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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