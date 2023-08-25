İHA
İstanbul'da hırsızlık olayı yaşandı.
Esenyurt'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şahıs, sahte plaka olduğu söylenen otomobille olay yerine geldi.
Çeşitli aletlerle kepengi açtılar
İçlerinden biri sokağı kontrol ederken 2'si kuyumcu dükkanının kepengini çeşitli aletlerle açmaya çalıştı. 1 kişi de otomobilde bekledi.
Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri çuval ile kilolarca altınları çalarak geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlar aranıyor
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.