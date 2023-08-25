Esenyurt'ta kuyumcuyu çuvalla soyan hırsızlar kamerada 4 şüpheli, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girerek içeride bulunan kilolarca altını çuvala doldurdu. Kayıplara karışan hırsızlar aranırken yaşanan anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da hırsızlık olayı yaşandı.

Esenyurt'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şahıs, sahte plaka olduğu söylenen otomobille olay yerine geldi.

Çeşitli aletlerle kepengi açtılar

İçlerinden biri sokağı kontrol ederken 2'si kuyumcu dükkanının kepengini çeşitli aletlerle açmaya çalıştı. 1 kişi de otomobilde bekledi.

Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri çuval ile kilolarca altınları çalarak geldikleri otomobil ile olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlar aranıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin şahısları yakalama çalışmaları sürüyor.