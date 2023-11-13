Esenyurt'ta mankenin üzerindeki eşofmanı çalan hırsız kamerada Bir iş hanına giren şahıs, mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

İş hanına giren şahıs, bir mağazanın önündeki cansız manken üzerinde sergilenen eşofmanlardan birini gözüne kestirdi.

Mankendeki eşofmanı giydi

Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, rahat ve pişkin tavırlarla mankenin üzerinden aldığı eşofmanı giydi.

Bir başka mankenden de şapka aldı

Bir süre üzerindekileri toparlamakla da uğraşan şüpheli, iş hanından ayrılırken başka bir manken üzerinde bulunan şapkayı da alarak kayıplara karıştı.

İş hanı esnaflarından Edip Karagören, şu cümleleri aktardı;

Sabah 09:00 sıralarında vatandaşın biri geliyor, mankenin üzerindeki eşofmanı alıyor ve giyip gidiyor. Bu tür olayların olmaması için, başka esnaflarımızın da canı yanmaması için bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)