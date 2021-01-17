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    Esenyurt'ta marketten sucuk çalan hırsız yakalandı

    Çaldığı 5 sucuğu montunun ceplerine saklayan şüphelinin, market çalışanları tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.01.2021 - 11:50
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 11:56
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    Esenyurt'ta marketten sucuk çalan hırsız yakalandı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen şahıs, alışveriş yapmadan dışarı çıkınca çalışanların dikkatini çekti.

    Şüphelinin peşinden giden çalışanlar, adamı marketin önüne çağırarak üzerindekileri çıkarmasını istedi.

    MONTUNDAN SUCUK ÇIKTI

    Şüphelinin montunun iç ve dış ceplerinden toplam 5 adet sucuk çıktı. Marketin ürünleri olduğunu gören çalışanlar, şüpheliyi kolundan tutarak içeri sokmaya çalıştı. Gelmemekte direnen şüpheli yerlerde sürüklendi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Durumu polise bildiren market personeli, ekipler gelene kadar da şüphelinin başında bekledi. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

    Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt'ta marketten sucuk çalan hırsız yakalandı ViDEO

    Esenyurt ta marketten sucuk çalan hırsız yakalandı #1

    Esenyurt ta marketten sucuk çalan hırsız yakalandı #2

    Esenyurt ta marketten sucuk çalan hırsız yakalandı #3

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