Esenyurt’ta metrobüsün tekerlekleri fırladı Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı.

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İHA

Bugün saat 18.00 civarında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, Zincirlikuyu-Beylikdüzü hattında çalışan bir metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Tekerleklerin yerinden fırlaması sonucu yolcular büyük bir panik yaşarken, şans eseri kimse yaralanmadı. Arızalanan metrobüs nedeniyle durakta uzun bir kuyruk oluştu ve seferlerde aksama yaşandı.

Metrobüs, olay yerinden çekildikten sonra trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)