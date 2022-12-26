Seyir halinde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, hatalı şerit değişimi yapan araç sürücüsünün çarpmasıyla devrildi. O anlar kamerada.

Otomobil ile motosiklet sürücüleri arasında sık sık kazalar yaşanıyor.

Trafikte yapılan tehlikeli hareketler, sürücülerin kendi canını da diğer sürücülerin hayatını de tehlikeye sokuyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

Hatalı şerit değişimi kazaya neden oldu

Esenyurt ilçesinde seyir halinde olan motosikletli bir vatandaşa, hatalı şerit değişimi yapan araç çarptı.

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü yere düşerken, çarpan şahıs arkasına bakmadan kaçtı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; çevredeki vatandaşların müdahale ettiği kazada motosikletli bir süre yerden kalkamazken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta motosiklete çarpan sürücü arkasına bakmadan kaçtı VİDEO

