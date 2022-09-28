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Esenyurt’ta oğlunu dövenleri döner bıçağıyla kovaladı

Esenyurt’ta oğlunu dövenleri döner bıçağıyla kovaladı

Bir baba, iş yerinde darbedilen oğlunu döven gençleri elindeki döner bıçağıyla kovaladı. Kaçan gençlerin ailelerinin de olaya karışmasıyla çıkan kavgada ise 4 kişi yaralandı.