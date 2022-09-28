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- Esenyurt’ta oğlunu dövenleri döner bıçağıyla kovaladı
Esenyurt’ta oğlunu dövenleri döner bıçağıyla kovaladı
Bir baba, iş yerinde darbedilen oğlunu döven gençleri elindeki döner bıçağıyla kovaladı. Kaçan gençlerin ailelerinin de olaya karışmasıyla çıkan kavgada ise 4 kişi yaralandı.
- 28.09.2022 - 09:46
- Güncelleme : 28.09.2022 - 10:02
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde dün gündüz saatlerinde çalışanlar arasında kavga çıktı.
Kavgada bir kişi darbedildi.
Aileler arasında kavga çıktı
Oğlunun dayak yediğini duyan ailesi, akşam saatlerinde saldırgan gençlere hesap sormak istedi.
Bu kez aileler birbirine girdi.
Döner bıçağıyla kovaladı
Kavga sırasında baba, eline aldığı döner bıçağıyla oğlunu darbeden gençleri kovaladı.
4 kişi yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta oğlunu dövenleri döner bıçağıyla kovaladı ViDEO
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İHA’nın haberine göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili polisin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.