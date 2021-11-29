Esenyurt’ta, sağlık çalışanları darbedildi

Düğün salonundan çıktıktan sora bayılan sara hastası gencin yakınları, yoldan geçen ambulansı durdurup “Onu bırak bunu al” deyince arbede çıktı. Hasta yakınları sağlık çalışanı ile sürücüyü darbetti.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Ondokuz Mayıs Bulvarı üzerinde, düğün salonundan çıkan ve ‘sara hastası’ olduğu öğrenilen genç, saat 21.30 sıralarında, birden fenalaşarak bayıldı.

Düğün salonundan çıktıklarında durumu gören gencin yakınları, olay yerine toplandı.

Hasta yakınları, o sırada yoldan geçen ve içinde hastası olan bir ambulansı durdurarak "Onu bırak bunu al" dedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sağlık çalışanı talebi reddedince, önce hakaret yedi sonrasında ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, caddede toplanan kalabalığı dağıtarak yaşanan kavganın büyümesini önledi.

Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra ise sara hastası genç hastaneye kaldırıldı.

“HERKES DÜĞÜN SALONUNDAN ÇIKIP DÜŞEN ŞAHSIN BAŞINA TOPLANDI”

Sara hastası genç, bayıldıktan sonra herkesin başına toplandığını ve bir arbede yaşandığını ifade eden esnaf Celal Fidan, “Sara hastası olduğunu söylediler. Daha sonra herkes düğün salonundan çıkıp düşen şahsın başına toplandı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Bir arbede yaşanmış. Sağlık çalışanlarına saldırı olmuş.” dedi.

“ONU BIRAK BUNU AL DİYE ÇIKIŞTILAR”

Hasta yakınlarının, sağlık çalışanına hakaret ederek vurduklarını söyleyen İslam Kaşıkçı ise, “Karşıda oturuyorduk. Genç arkadaş sara hastasıymış, dönerek yere düştü. O sırada bir ambulans geçiyordu. İçinde de hastası vardı. Ambulansın önünü kesip durdurdular. Sağlık çalışanı ‘İçeride hastam var. Hastaneye yetişmem lazım’ dedi. Diğerleri içerideki hastayı görmesine rağmen inanmadı. ‘Onu bırak. Bunu al, onun yerine’ diye çıkıştılar. Sağlık çalışanına tepki gösterdiler. Ağır hakaretler ettiler. Sonra da içlerinden bir tanesi sağlık çalışanına vurdu.” diye konuştu.