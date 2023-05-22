Esenyurt'ta sahte döviz operasyonu: Balya balya dolar ele geçirildi Esenyurt'ta piyasaya sahte döviz sürmeye çalışan 3 kalpazan, balyalar halinde 500 bin dolar ve 295 bin euroluk sahte banknot ile yakalandı.

İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucu 3 kişinin Esenyurt'taki bir evde sahte dolar, sahte euro ve sahte pasaport ile sahte kimlik hazırlayıp para karşılığı piyasaya sürdüğünü belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu 3 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Evdeki aramada ise sahte olduğu tespit edilen balyalar halinde 500 bin dolar, 295 bin euroluk banknot ve 18 kilo uyuşturucu ile para sayma makinesi ele geçirildi.

Emniyet ekiplerince yapılan incelemelerde, sahte paraların gerçeklikten çok uzak olduğu belirlendi.

Serbest kaldılar

Gözaltına alınıp sorgulanan 3 şüpheli, “sahtecilik” suçundan aynı gün adli makamlara çıkarıldı. Zanlıların, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.