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    Esenyurt'ta, servis aracını beklerken saldırıya uğradı

    Maskeli bir şahsın, evinin önünde servis bekleyen adamı defalarca bıçakladığı anlar güvenlik kameraları ile görüntülendi.
    • DHA
    • 21.07.2020 - 13:44
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    Esenyurt'ta, servis aracını beklerken saldırıya uğradı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Gökevler Mahallesi'nde, evininin önünde servis aracı bekleyen 53 yaşındaki Ahmet Mithat Bozkurt, şapkalı ve yüzü maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

    DEFALARCA BIÇAKLAYIP, KAÇTI

    Kimliği belirlenemeyen şüpheli gazetenin arasına sakladığı bıçak ile Bozkurt'a saldırırken, Bozkurt saldırgandan kaçmaya çalıştığı sırada yere düştü. Yerde bulunan Bozkurt'u bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    Ahmet Mithat Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

    Esenyurt'ta, servis aracını beklerken saldırıya uğradı #1

    Esenyurt'ta, servis aracını beklerken saldırıya uğradı #2

    Esenyurt'ta, servis aracını beklerken saldırıya uğradı #3

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