Esenyurt’ta silahlı sopalı park kavgası

Park etme meselesinden çıkan kavgada silahlar çekildi. Silah çeken taraf, sopa ve sandalyelerle dakikalarca darbedildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde, bir iş yerinin önündeki kaldırıma aracını park etmek isteyen bir şahıs, iş yeri çalışanları tarafından uyarılınca tartışma çıktı.

Tartışma sırasında araç içindeki şahıslardan biri silahını çıkardı.

İş yeri çalışanları sinirlenerek, araç içindeki şahıslara sandalye ve sopalarla saldırdı.

Araç içindeki şahıslar dakikalarca öldüresiye darbedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kavga eden şahısları ayırarak olayla ilgili inceleme başlattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı şahıslar için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan taraflar arasındaki silahlı ve sopalı kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçtan inerek silah çeken şahısların yerde dövüldüğü anlar yer aldı.

“ŞAHISLARIN SİLAH ÇEKMESİYLE KAVGA BAŞLADI”

Çevrede esnaf olan bir vatandaş ise olayı anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kavga edenler bizim burada esnaf arkadaşlarımız. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlamadık, bir anda kaldırıma park etme mevzusu yüzünden tartışma başladı. Araçtaki şahısların silah çekmesiyle kavga başladı.”