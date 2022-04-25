Esenyurt'ta sinyal kesici kullanan hırsız kamerada

Otomobilinden tatlı almak için inen ve para dolu çantasını çaldıran Cem Yavuz, "Anahtara bastığıma eminim. Kapı kilitlenmemiş. Sinyal bozucu kullanarak arabayı kilitlememi engellemiş" dedi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinden çıkan Cem Yavuz, tatlı almak için park ettiği otomobilinden indi.

Yavuz'un tatlıcıya girdiğini gören bir kişi, otomobilin kapısını açarak, içinde 500 Dolar, 30 Euro ve bir miktar Türk lirası bulunan çantayı çaldı.

Aracına gelen adam çantasının çalındığı fark etti

Döndüğünde çantanın yerinde olmadığını fark eden Yavuz, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, delil araştırması yapıp güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Arabayı kilitlememi engellemiş"

Çantası çalınan Cem Yavuz, "Akşam, iftar vaktine yakın tatlı almak için bir dükkana girdim. Sanırım sinyal bozucu kullanarak arabayı kilitlememi engellemiş. İşim kısa olduğu için dönüp kontrol etmedim. Ben tatlı almaya girdiğimde, eldiven ve maskesini takıp, beni gözetlemeye başlıyor. Dışarıya bakmadığım bir anı kolluyor. Hemen ön kapıyı açıp, çantayı alıp uzaklaşıyor. Çıktıktan sonra çantanın çalındığını fark ettim. İçinde 500 Dolar, 30 Euro ve bir miktar da Türk lirası vardı" dedi.

Hırsızın cebinde sinyal kesici olduğu iddiası

Otomobilinin kapısını kilitlediğinden emin olduğunu ve şüphelinin Jammer kullandığını iddia eden Yavuz, "Anahtara bastığıma eminim. Kapı kilitlenmemiş. Görüntüleri detaylı izlediğim zaman, beni daha gelirken gözüne kestiriyor. Bu sırada da eli cebinde. Tahmin ediyorum ki, sinyal kesici de cebinde. O an basılı tutuyor" şeklinde konuştu.

















