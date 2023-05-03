Esenyurt'ta site çetesine ikinci operasyon: 3 tutuklama Esenyurt'ta el koydukları 212 daireyi 785 kişiye satan çetenin lideri tutuklandı, şikayetçileri tehdit edenler de yakalanıp cezaevine gönderildi.

DHA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt’ta bir site yönetimini silah zoruyla ele geçirerek 212 daireyi ‘ikiz satış’ yöntemiyle 785 kişiye satan, evlerini isteyen kişileri ise tehdit eden suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında liderliğini Çetin Ş. ile Nihat A.’nın yaptığı belirlenen organize suç örgütüne geçtiğimiz ay operasyon düzenlendi.

Şikayetçiler tehdit edildi

İlk operasyonda çete liderleriyle beraber 30 kişi yakalandı. Operasyonun ardından çete lideri Çetin Ş.’ye yakın kişilerin mağdurlara ulaşarak şikayetlerini geri çekmeleri gerektiğini, şikayetlerini geri çekmedikleri takdirde elektrik ve sularının kesileceği konusunda tehdit ettikleri belirlendi.

Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışmalarda 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.