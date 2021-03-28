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Esenyurt’ta site içerisinde patlama
Site içerisinde bulunan trafoda yaşanan patlamalar, çevrede paniğe sebep oldu.
- İHA
- 28.03.2021 - 13:35
- Güncelleme : 28.03.2021 - 14:16
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 2268’nci Sokak'ta bulunan bir site içindeki trafoda, aşırı yüklenmeden dolayı düşünülen bir yangın çıktı.
Yangın sırasında patlama da yaşanırken, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
O ANLAR KAMERADA
Patlamaların yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde site sakinlerinin paniğe kapıldığı anlar da yer aldı.
Esenyurt’ta site içerisinde patlama VİDEO