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    Esenyurt’ta site içerisinde patlama

    Site içerisinde bulunan trafoda yaşanan patlamalar, çevrede paniğe sebep oldu.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 14:16
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    Esenyurt’ta site içerisinde patlama

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı 2268’nci Sokak'ta bulunan bir site içindeki trafoda, aşırı yüklenmeden dolayı düşünülen bir yangın çıktı.

    Yangın sırasında patlama da yaşanırken, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

    O ANLAR KAMERADA

    Patlamaların yaşandığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde site sakinlerinin paniğe kapıldığı anlar da yer aldı.

    Esenyurt’ta site içerisinde patlama VİDEO

    Esenyurt’ta site içerisinde patlama #1

    Esenyurt’ta site içerisinde patlama #2

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