Esenyurt'ta siteye giren şahıs, gençleri bıçakla kovaladı

Sitenin bahçesine gizlice girerek gençlerle sohbet eden kimliği belirsiz şahıs, 'cinayet nasıl işlenir' diye sorduğu kişilerin peşine bıçakla düştü. Gençler arkadaşlarının evine sığınarak kurtuldu.

Esenyurt’un Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir sitede, kimliği belirsiz bir şahıs, bahçeye girerek çardakta oturan gençlerle konuşmaya başladı.

Konuşma sırasında şahsın garip davranışlarından ve cebindeki bıçaktan şüphelenen gençler, binada oturan arkadaşlarına gizlice mesaj atarak yardım istedi.

Arkadaşlarının çağırmasının ardından sitedeki gençlerden biri, şüphelinin de arkalarından geldiğini görünce adamın elini kapıya sıkıştırarak girmesini engellemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Dairelerin kapısını çaldı

Arkadaşlarının dairesine doğru koşan gençleri takip eden adam, dairelerin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca sinirlenen şahıs, ayakkabıları ve apartmandaki iki adet yangın tüpünü alıp bodrum katına indi.

Esenyurt'ta siteye giren şahıs, gençleri kovalayıp yangın tüpünü etrafa sıktı



Ayakkabıları kesti, yangın tüpünü sıktı

Ayakkabıları bıçağıyla kesen şahıs, aldığı yangın tüpünü açarak çıktığı tüm katlara sıktı. Daha sonra bodrum kata inen şüpheli, bir süre bekleyip apartmandan çıktı.

Duvardan atlayıp kaçtı

Şahıs, site kapısının kilitli olduğunu görünce park halindeki araca çıkarak duvardan atlayıp kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Burda biri var, paranoayak"

Olayla ilgili konuşan gençlerden Ömer Ulaş Yeşilyurt, “Arkadaşlarım sitemizin önündeki çardakta oturuyordu. Daha sonra ben evdeyken bana mesaj atmaya başladılar. ‘Burada biri var, paranoayak, bizi tutuyor’ şeklinde mesajlar atmaya başladılar. Ben de babamdan, arkadaşlarımı eve çay içmeye çağırmasını istedim. Babam haber verdi ve arkadaşlarım eve gelirken adamın da peşlerinden geldiğini gördüm.

"Korkunç bir soğukkanlılığı vardı"

Koşarak aşağı indim. Arkadaşlarım içeri girdikten sonra adamın elini kapıya sıkıştırdım. Korkunç derecede bir soğukkanlılığı vardı ve çok sakindi. ‘Kolumu neden sıkıştırıyorsun?’ dedi. Bunu her gün yapıyormuş gibi sakindi. Eli cebindeydi ve bıçağı vardı.

Arkadaşlarıma eve doğru koşmalarını söyledim ve toplu şekilde eve girdik. Kapının önünde benim ve babamın ayakkabıları vardı. Onları alıp bıçaklamış ve bağcıklarını kesmiş. Daha sonra yangın tüpünü alarak alt ve üst katlara sıkmış. Ben burada 6 senedir yaşıyorum, ilk defa böyle bir olaya şahit oldum.





"Oyun oynuyoruz sandılar ama böyle oyun olmaz"

Ayakkabılarımı bodrum katta kesilmiş olarak buldum. Kestiğini güvenlik kameralarını izleyerek gördük. Apartmandaki iki yangın tüpünü almış ve bir katı bembeyaz yapmış ki hala izleri duruyor. Apartman sakinleri arkadaşlarımla oyun oynuyoruz sandılar ama tabii ki böyle oyun olmaz. Polis ekiplerine şikayetçi olduk ve bekliyoruz.” diye konuştu.

"Kapıyı açmamla, üzerime toz bulutu geldi"

Apartman sakinlerinden Hasan Paşa ise, “Pazar gece saat 23.00 gibi binanın içinde bir gürültü duydum ve birisi taşınıyor sandım. Kapıyı açmamla beraber üzerime beyaz bir toz bulutu geldi. Ne olduğunu anlayamadım ve kapıyı geri kapattım. Daha sonra güvenlik kamerasından izlediğimizde çılgın birisinin yangın tüpünü alarak kapımıza boşalttığını gördük. Kişiyi tanımıyoruz. Daha sonra polis ekipleri geldi. Tüm binanın içi beyaz bir toz bulutu halindeydi. Biz de onu soluduk, aslında solunmaması gereken bir kimyasalmış. O gece biraz nefes sıkıntısı çektik. Daha sonra güvenlik kameralarında kaçış görüntülerini gördük.

"Cinayet nasıl işlenir diye soruyor"

Gençlerle önce muhabbet ediyor. Siyasetten bahsediyor, sonra da ‘Cinayet nasıl işlenir?’ diye soruyor. O sırada bıçağını düşürüyor. Gençler de bıçağı gördükten sonra çaktırmadan binadaki arkadaşlarını arıyorlar. Gençler kapıyı açıp içeri girerken peşlerinden geliyor. Bir şekilde girmeyi başarıyor ve arkalarından dairelerine çıkıyor. Kapılarını çalıyor. Bunlar açmayınca sinirlenerek kapılarının önündeki ayakkabıları alıyor ve bodrum kata inip kesiyor. Yangın tüpünü de etrafa sıkıyor.” şeklinde konuştu.