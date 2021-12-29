Esenyurt'ta sokak ortasında kavga

İki şahıs, tartıştığı adama bıçak ve sırt çantasıyla saldırdı. Şahısların kavgasına çevredeki polisler müdahale etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir araya gelen 3 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİRİ BIÇAK ÇEKTİ DİĞERİ ÇANTAYLA SALDIRDI

Taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçak ile tehditler savururken, diğer arkadaşı ise tartıştığı adama çanta ile vurmaya başladı.

POLİS AYIRDI

Dakikalarca süren olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Öte yandan yaşanan kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.