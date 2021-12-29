Euro
13.6580
2.03%
Dolar
12.0816
2.20%
Altın
701.2870
2.16%
Borsa
1,850.48
0.00%
Bitcoin
587.056
-0.80%
BTXN Coin
36.49
-0.21%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Esenyurt'ta sokak ortasında kavga

    İki şahıs, tartıştığı adama bıçak ve sırt çantasıyla saldırdı. Şahısların kavgasına çevredeki polisler müdahale etti.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta sokak ortasında kavga

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir araya gelen 3 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    BİRİ BIÇAK ÇEKTİ DİĞERİ ÇANTAYLA SALDIRDI

    Taraflardan biri cebinden çıkardığı bıçak ile tehditler savururken, diğer arkadaşı ise tartıştığı adama çanta ile vurmaya başladı.

    POLİS AYIRDI

    Dakikalarca süren olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

    Öte yandan yaşanan kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Esenyurt ta sokak ortasında kavga #1

    Esenyurt ta sokak ortasında kavga #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir