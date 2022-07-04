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    Esenyurt'ta sopalarla kavga ettiler

    İki aile arasında çıkan kavgada onlarca kişi birbirine sopalarla saldırdı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken olayda ölen kişi olmadı.
    • 04.07.2022 - 10:00
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    Esenyurt'ta sopalarla kavga ettiler

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iki aile arasıda tartışma çıktı.

    Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bırakınca olanlar oldu.

    Sopalarla birbirlerine saldırdılar

    İHA'nın haberine göre; sopalarla sokağa inen iki komşu aile, dakikalarca birbirine saldırdı.

    Müdahale için polis ekipleri sevk edildi

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.

    Can kaybı olmadı

    İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, kavga eden onlarca şahsı güçlükle ayırırken olayda şans eseri hayatını kaybeden olmadı.

    Esenyurt ta sopalarla kavga ettiler #1


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