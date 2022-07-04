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Esenyurt'ta sopalarla kavga ettiler
İki aile arasında çıkan kavgada onlarca kişi birbirine sopalarla saldırdı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken olayda ölen kişi olmadı.
- 04.07.2022 - 10:00
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde iki aile arasıda tartışma çıktı.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa süre içinde yerini kavgaya bırakınca olanlar oldu.
Sopalarla birbirlerine saldırdılar
İHA'nın haberine göre; sopalarla sokağa inen iki komşu aile, dakikalarca birbirine saldırdı.
Müdahale için polis ekipleri sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayıt altına alındı.
Can kaybı olmadı
İhbar edilen yere gelen polis ekipleri, kavga eden onlarca şahsı güçlükle ayırırken olayda şans eseri hayatını kaybeden olmadı.