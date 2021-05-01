Esenyurt'ta Suriyelilerin kaçak iş yerine baskın

Mutfağını laboratuvar olarak kullandıkları kaçak kürtaj merkezi, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir iş yerine girip çıkanların fazla olmasından şüphelendi.

İş yerine baskın yapan ekipler, dairenin kaçak kürtaj ve hacamat yapmak için kullanıldığını belirledi.

MERDİVEN ALTI KÜRTAJA SUÇÜSTÜ

Durum hemen İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Polis eşliğinde gelen görevliler, zabıta tarafından dışarı çıkartılmayan kişilerin işlem yaptırmak çin gelenler olduğunu tespit etti.

Yapılan aramalarda çok sayıda doğum malzemeleri bulunurken, mutfağın da laboratuvar olarak kullanıldığı belirlendi. Öte yandan mutfak dolaplarından birinde kullanılmış nargile bulundu.

MÜHÜR VURULDU

Suriyeliler tarafından işletildiği belirlenen iş yeri mühürlendi.

Esenyurt'ta kaçak kürtaj ve hacamat yapılan iş yerine baskın yapıldı