Esenyurt'ta tekel bayisinde silahlı kavga! Gözaltı sayısı 9'a yükseldi Tekel bayisini basarak iki gencin ölümüne neden olan saldırganlara ilişkin çalışmalar sürerken konuya ilişkin gözaltına alınanların sayısı her geçen gün artıyor.

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AA

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Türkiye, günlerdir İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tekel bayide işlenen cinayeti konuşuyor..

28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri, burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti.

Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

5 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen H.A. da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların sayısı yükseldi

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirtilen 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Söz konusu şüpheliler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.