Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu Kağıt toplayıcısı, çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebek cesedini fark etti. Ekipler, bebeği bırakanları arıyor.

İHA

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşandı.

Yenikent Mahallesi'nde kağıt toplayan bir şahıs, çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti.

Bebeğin öldüğü belirlendi

Şahsın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis çevrede güvenlik çemberi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri de konteyner çevresinde çalışma yaptı.

Bebeği bırakanlar aranıyor

Bebek cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)