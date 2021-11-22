Esenyurt'taki düğün konvoyunda korkutan anlar

Lüks araçların bulunduğu düğün konvoyunda bir kişi, drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda damat da havaya atıldı.

İstanbul Esenyurt Meydan alt geçit mevkisinde, düğün eğlencesi için yola çıkan konvoy yürekleri ağza getirdi.

Meydan alt geçidi trafiğe kapatan düğün konvoyu, daha sonra meşale yakarak kutlamaya başladı.

YOLU KAPATIP DRİF YAPTILAR

İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak ortalığı dumana kattı.

Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy, daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.