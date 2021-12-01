Esenyurt'taki hırsızlığa dükkan çalışanı müdahale etti

Yenikent Mahallesi'nde, müşteri kılığında dükkana giren şahıs, personelin meşguliyetinden yararlanıp telefonları çaldı. Monitörden durumu gören personel, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı.

Esenyurt'un Yenikent Mahallesi'nde telefon dükkanına müşteri gibi giren şahıs, telefonları incelemeye başladı.

Dükkan çalışanı başka bir işle uğraşırken durumdan faydalanan şahıs, vitrindeki telefonları çaldı.

PERSONEL MÜDAHALE ETTİ

O sırada güvenlik kamerası monitöründe yabancı bir şahsın dükkanda olduğunu gören dükkan çalışanı hemen hırsıza müdahale etti.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Personel, hırsızın elinden telefonları almaya çalışınca şahıs koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Şahsın peşinden koşan personel, bir süre sonra hırsızı yakaladı.

Aralarında yaşanan kısa süreli arbedenin ardından çalışan çalınan telefonu alırken hırsız kayıplara karıştı.

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"HIRSIZ OLDUĞUNU ANLADIM"

Yaşadığı olayı anlatan personel, “Benim arkada bir işim vardı, onunla ilgileniyordum. O sırada güvenlik kamerası monitöründen baktım ve dükkanda yabancı birisi vardı. Ben hırsız olduğunu anladım. Hemen gittim ve elinden telefonları aldım. Hırsız bir telefon alarak koşmaya başladı. Bende peşinden koştum ve aşağıda yakaladım. Aramızda kısa süreli bir arbede yaşandı ve çaldığı son telefonu aldım. Tabi o arada hırsız tekrardan koşarak uzaklaştı. Bende dükkan boş olduğu için geri dönmek zorunda kaldım” şeklinde konuştu.