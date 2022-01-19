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    Esenyurt'taki inşaatta erkek cesedi bulundu

    Güvenlik görevlileri kontrol sırasında hareketsiz yatan bir kişiyi tespit etti. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen erkek cesedinin üzerinden ise kimlik çıkmadı.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 16:06
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    Esenyurt'taki inşaatta erkek cesedi bulundu

    Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında inşaatın güvenlik görevlileri çevreyi kontrol ederken, yerde birinin yattığını gördü.

    Güvenlikçiler bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

    Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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