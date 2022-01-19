- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'taki inşaatta erkek cesedi bulundu
Esenyurt'taki inşaatta erkek cesedi bulundu
Güvenlik görevlileri kontrol sırasında hareketsiz yatan bir kişiyi tespit etti. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen erkek cesedinin üzerinden ise kimlik çıkmadı.
- DHA
- 19.01.2022 - 15:47
- Güncelleme : 19.01.2022 - 16:06
Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında inşaatın güvenlik görevlileri çevreyi kontrol ederken, yerde birinin yattığını gördü.
Güvenlikçiler bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.