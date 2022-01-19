Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'taki inşaatta erkek cesedi bulundu

Esenyurt'taki inşaatta erkek cesedi bulundu

Güvenlik görevlileri kontrol sırasında hareketsiz yatan bir kişiyi tespit etti. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen erkek cesedinin üzerinden ise kimlik çıkmadı.