Esenyurt'taki minibüsçü, tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi Minibüs ile ticari araç sürücülerinin yol tartışmasında ortalık birbirine girdi. Dolmuştan inip aracın ön camını kırarak zarar veren şahıs minibüse binerek ayrılırken, yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki 34 M 3515 plakalı minibüs şoförü ile 34 BSL 566 plakalı hafif ticari araç sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Aracın ön camına vurdu

Tartışmada araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etmeye başlarken, minibüsten inen bir şahıs, önce sürücüye vurmaya çalıştı ancak sürücü karşı koyunca ticari aracın ön camına elindeki bir aletle defalarca vurarak zarar verdi.

Bu sırada minibüsünden inen şoför ise ticari aracın içindeki diğer adamı çekerek dışarı çıkarmaya çalıştı.

O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve sürücülerin olay yerinden ayrılması ile kavga son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)