İHA
İstanbul'da panik anları yaşandı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda motosikleti ile seyir halindeki genç, araçların arasından geçmeye çalışırken yoldan karşıya geçen yayaya çarptı.
Önce araca vurdu, sonra yere düştü
Çarpma sonrası dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, önündeki araca vurduktan sonra yere düştü.
Yerde kalan genç acıyla bağırırken caddedeki vatandaşlar yardıma koştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
İlk müdahalenin ardından genç, sedyeye bindirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan o anlar ise motosiklet sürücüsünün kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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