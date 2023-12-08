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Esenyurt'taki motosikletli, önce yayaya sonra araca çarptı

Esenyurt'taki motosikletli, önce yayaya sonra araca çarptı Motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçtiği sırada önce karşıya geçmeye çalışan yayaya ardından ise bir otomobile çarptı. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken o anlar gencin kamerasıyla anbean kaydedildi.