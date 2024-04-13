Gülhan Geçin, 7 yıllık evliliğin ardından kocasının alçaltıcı tekliflerini ve ihanetini anlattı.
Kocası sürekli olarak çocuk sahibi olamadıklarını bahane ederek başka bir kadınla evlenme teklifinde bulunuyordu.
Komşusundan iki çocuk yaptı
Sonunda, bu ahlaksız teklif gerçek oldu ve Geçin, kocasının karşı komşusuyla olan ilişkisini ve iki çocuk sahibi olduğunu öğrendi.
Bu acı dolu olay, Gülhan Geçin'in dünyasını paramparça etti.
4 yıl hapis cezası aldı
Show Haber'e konuşan Gülhan Geçin, duyduklarını öğrenmek için karşı komşusunun evine gitti, ancak beklenmedik bir şekilde yaşananlar 4 yıl 2 ay hapis cezası almasına neden oldu.
Geçin hala eşinden boşanamazken, konuşma talebini reddeden kocasının iddiaya göre o komşuyla birlikte yaşadığı belirtiliyor.
"Gayrimeşru iki tane çocukları var şu an"
Gülhan Geçin gözyaşları dökerek şu ifadeleri kullandı:
Çocuğum olmuyor zaten benden kaynaklı iki tane çocuk benim eşimin adına görünüyor. Sürekli söylüyor da beni evlendir çocuğum olursa sana veririm. Sen büyütürsün. Şu an evliyiz ve boşanmadık. Gayrimeşru iki tane çocukları var şu an. Ve bu kadın benim karşı komşum. Çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum.
"Ona zamanında çok yardım ettim"
Biri de binaya giderken görmüş benim eşimi. Komşusuna demiş ki; ‘7 senelik evli bir adam var çocuğu olmuyor, evi var, arabası var… Ben evleneceğim, çocuk getireceğim’ gibisine söylemiş. Ona zamanın da ben çok yardım ediyorum İki tane çocuğu var diye. Yemek pişiriyordum, gönderiyordum. Hani çocukları da yesinler diye merdiveni de temizliyordu. Fazladan para da veriyordum. Ortada ihanet var.
"Telefonu getirebilir misin dedim"
Yemek pişiriyordu ocağın üstünde bana telefonu getirebilir misin dedim sadece bu kayıtlara bakıp çıkacağım dedim. Gitti bu üstünü tırmalıyor, sen beni yaktın da yok sen bana iftira atıyorsun da gitmiş bu şikayet etmiş beni. Adaletin sağlanmasını istiyorum ben, verilen bu kararın kaldırılmasını istiyorum.
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