Eşinden başka kadın isteyen koca, karşı komşusundan 2 çocuk yaptı! 7 yıllık evli olan Gülhan Geçin’in başına gelenler ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Çocuğu olmadığı için kocasının sürekli ‘Beni evlendir’ dediğini belirten Geçin, kocasının karşı komşusundan 2 çocuğu olduğunu öğrendiğinde ne yapacağını şaşırdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Gülhan Geçin, 7 yıllık evliliğin ardından kocasının alçaltıcı tekliflerini ve ihanetini anlattı.

Kocası sürekli olarak çocuk sahibi olamadıklarını bahane ederek başka bir kadınla evlenme teklifinde bulunuyordu.

Komşusundan iki çocuk yaptı

Sonunda, bu ahlaksız teklif gerçek oldu ve Geçin, kocasının karşı komşusuyla olan ilişkisini ve iki çocuk sahibi olduğunu öğrendi.

Bu acı dolu olay, Gülhan Geçin'in dünyasını paramparça etti.

4 yıl hapis cezası aldı

Show Haber'e konuşan Gülhan Geçin, duyduklarını öğrenmek için karşı komşusunun evine gitti, ancak beklenmedik bir şekilde yaşananlar 4 yıl 2 ay hapis cezası almasına neden oldu.

Geçin hala eşinden boşanamazken, konuşma talebini reddeden kocasının iddiaya göre o komşuyla birlikte yaşadığı belirtiliyor.

"Gayrimeşru iki tane çocukları var şu an"

Gülhan Geçin gözyaşları dökerek şu ifadeleri kullandı:

Çocuğum olmuyor zaten benden kaynaklı iki tane çocuk benim eşimin adına görünüyor. Sürekli söylüyor da beni evlendir çocuğum olursa sana veririm. Sen büyütürsün. Şu an evliyiz ve boşanmadık. Gayrimeşru iki tane çocukları var şu an. Ve bu kadın benim karşı komşum. Çok üzülüyorum, gerçekten çok üzülüyorum.

"Ona zamanında çok yardım ettim"

Biri de binaya giderken görmüş benim eşimi. Komşusuna demiş ki; ‘7 senelik evli bir adam var çocuğu olmuyor, evi var, arabası var… Ben evleneceğim, çocuk getireceğim’ gibisine söylemiş. Ona zamanın da ben çok yardım ediyorum İki tane çocuğu var diye. Yemek pişiriyordum, gönderiyordum. Hani çocukları da yesinler diye merdiveni de temizliyordu. Fazladan para da veriyordum. Ortada ihanet var.

"Telefonu getirebilir misin dedim"