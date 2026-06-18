Gana, Panama'yı 90+5'te attığı golle yendi

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Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ilk hafta maçında Panama'yı 1-0 mağlup etti.

GANA UZATMA DAKİKALARINDA GÜLDÜ

BMO Field - Toronto'da oynanan mücadelede Gana'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Caleb Yirenkyi kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Gana puanını 3'e yükseltti. Panama ise henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Murillo, Panama ile mücadeleye ilk 11'de başladı. Murillo, 90 dakika sahada kaldı. RAMS Başakşehir'in futbolcusu Jerome Opoku da Gana formasını bu mücadelede 90 dakika terletti.

2. hafta maçında Gana, İngiltere ile Panama ise Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.