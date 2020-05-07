Eşini öldürüp, kızını istismar eden sanığa müebbet

Bilecik'te, tartıştığı eşini bıçakla öldüren ve tutuklu yargılanan Arif K., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, öz kızına cinsel istismar suçundan da 30 yıl hapis cezası aldı.

Bilecik'in Bozöyük ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde, Arif K. ile kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Dilek K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arif K., Dilek K.'yi defalarca sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Arif K. ise çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

KIZINI İSTİSMAR ETTİ

Yapılan araştırmalar sonucunda Arif K.'nin, kızı N.K.'ye (19) cinsel istismarda bulunduğu da belirlendi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise sanık Arif K. hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan ve öz kızına 'cinsel istismar' suçlarından Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"BANA KOMPLO KURDULAR"

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Arif K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu olduğu cezaevinden katıldı.

Savunmasında çok pişman olduğunu belirten sanık Akif K., kızı ile eşinin kendisine komplo hazırladığını öne sürerek, "Eşim beni aldatıyordu. Bundan kaçmak için 4 defa şehir değiştirdim. Her gittiğim şehirde bir sevgili yaptı. Ben de sevgililerini öldürmemek için başka illere taşındım. Son sevgilisiyle yaşadığı cinsel ilişkisini itiraf etti. Kızım o dönemler uyuşturucu kullanan biriyle takılıyordu. Ben de onu normal biriyle evlendirmek istedim. Eşim bana 'kıza sahip çıkamadın’ diyerek küfredip yüzüme tükürdü. Sinirlerime hakim olamadım ve bıçakladım. Cinsel istismar suçlaması ise bana kızgın oldukları için bir komplodur." diyerek kendisini savundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL HAPİS

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, son savunmaların ardından sanık Arif K.’ye 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Öz kızına cinsel istismarla suçlanan baba Arif K., ayrıca ‘cinsel istismar’ suçundan da 30 yıla hapse mahkum edildi.

Mahkeme heyeti eşini öldüren ve kızına cinsel istismarda bulunan Arif K.’ye, ‘iyi hal’ indirimi uygulamadı.